Роналду побил фантатический рекорд Месси в ЛЧ
3 декабря, 2020, 20:06
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 71-й мяч в домашних матчах Лиги чемпионов
Об этом сообщает "Трибуна".
В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов Криштиану Роналду забил гол в ворота киевского "Динамо" (3:0). Этот гол для 35-летнего португальца стал 71-м в домашних матчах его команды в ЛЧ. Форвард перегнал нападающего "Барселоны" Лионеля Месси - это рекордный показатель в истории турнира.
Роналду остается лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов - 133 гола. На второй строчке идет Месси, в активе которого 118 забитых мячей.
- 2 декабря в г. 5-м туре Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил киевское "Динамо" со счетом 3:0.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что причиной разгромного поражения от "Ювентуса" в Лиге чемпионов является отсутствие опыта у молодых футболистов киевлян.
- Для Роналду гол в ворота "Динамо" стал 750-м в карьере.
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