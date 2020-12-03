Роналду побил фантатический рекорд Месси в ЛЧ

3 декабря, 2020, 20:06

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 71-й мяч в домашних матчах Лиги чемпионов

Об этом сообщает "Трибуна".

В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов Криштиану Роналду забил гол в ворота киевского "Динамо" (3:0). Этот гол для 35-летнего португальца стал 71-м в домашних матчах его команды в ЛЧ. Форвард перегнал нападающего "Барселоны" Лионеля Месси - это рекордный показатель в истории турнира.

Роналду остается лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов - 133 гола. На второй строчке идет Месси, в активе которого 118 забитых мячей.