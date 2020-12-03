Луческу нашел оправдание поражению "Динамо" от "Ювентуса"

3 декабря, 2020, 08:24

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что причиной разгромного поражения от "Ювентуса" в Лиге чемпионов является отсутствие опыта у молодых футболистов киевлян

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

После поражения в Турине со счетом 0: 3, румынский тренер констатировал, что на поле чувствовалась разница в опыте и мастерстве.

"В нашем составе очень много молодых игроков, которые еще учатся и, конечно, ошибаются. Я принимаю эти ошибки. Но опыт и мастерство у игроков" Ювентуса "ощутимо выше. Наше участие в нынешней Лиге чемпионов является уроком для нашей молодежи. Мы учимся, получаем опыт. во всех играх мы не доводили дело до конца. мы выполняли только 50 процентов из того, что должны, а затем во втором тайме обычно допускали ошибки. Отсутствие концентрации в нужный момент приводила к ошибкам. За какие наш соперник нас наказывал " , - сказал Луческу.

Он добавил, что матчи с "Ювентусом" и "Барселоной" сделать динамовцев сильнее.

"Мы должны учиться, делать выводы. Конечно, игра заключительного тура с" Ференцварошем "является решающим. Мы должны к ней очень хорошо подготовиться и выйти к евровесны", - сказал Луческу.

После 5-ти туров киевляне имеют 1 очко и делят в группе G третье-четвертое место с "Ференцварошем". Лидирует с 15 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 12 баллами - второй.

В последнем туре "Динамо" 8 декабря сыграет против "Ференцвароша" в Киеве. Для выхода в 1/16 финала Лиги Европы киевлянам нужно не проиграть венграм.

2 декабря в г. 5-м туре Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил киевское "Динамо" со счетом 3: 0.

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