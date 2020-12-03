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Espreso.tvСпортРоналду забил в ворота "Динамо" 750-й гол в карьере

Роналду забил в ворота "Динамо" 750-й гол в карьере


фото: Getty Images
Для португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду гол в ворота "Динамо" в Лиге чемпионов стал 750-м в карьере

Об этом сообщает OptaJose в twitter.

Гол Роналду помог "Ювентусу" победить "Динамо" 3: 0 и оказался для португальца 750-м в карьере.

Больше всего голов Роналду забил за испанский "Реал" - 450. В составе "Манчестер Юнайтед" португалец стал автором 118 голов. За сборную Португалии Роналду отличился 102 раза. 75 голов Роналду забил за "Ювентус". Также на его счету 5 голов за португальский "Спортинг".

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