Роналду забил в ворота "Динамо" 750-й гол в карьере

3 декабря, 2020, 09:13

Для португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду гол в ворота "Динамо" в Лиге чемпионов стал 750-м в карьере

Об этом сообщает OptaJose в twitter.

Гол Роналду помог "Ювентусу" победить "Динамо" 3: 0 и оказался для португальца 750-м в карьере.

Больше всего голов Роналду забил за испанский "Реал" - 450. В составе "Манчестер Юнайтед" португалец стал автором 118 голов. За сборную Португалии Роналду отличился 102 раза. 75 голов Роналду забил за "Ювентус". Также на его счету 5 голов за португальский "Спортинг".

750 - @Cristiano Ronaldo ha marcado el gol n.º 750 de su carrera profesional (648 a nivel de clubes y 102 con la selección absoluta de Portugal). Imparable. pic.twitter.com/0QY425LAtI - OptaJose (@OptaJose) December 2, 2020

2 декабря в г. 5-м туре Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил киевское "Динамо" со счетом 3: 0.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что причиной разгромного поражения от "Ювентуса" в Лиге чемпионов является отсутствие опыта у молодых футболистов киевлян

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