"Динамо" крупно проиграло "Ювентусу" в Лиге чемпионов

На 21-й минуте Федерико Кьеза открыл счет в матче после передачи Алекса Сандро. Во втором тайме Криштиану Роналду удвоил преимущество и забил свой 750-й гол в профессиональной карьере.

Точку в матче поставил Альваро Мората, который разобрался с защитой "Динамо" и точно пробил по воротам Георгия Бущана.

После 5-ти туров "Динамо" 1 очко и делят в группе G третье-четвертое место с "Ференцварошем". Лидирует с 15 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 12 баллами - второй.

В 6-м туре "Динамо" сыграет против "Ференцвароша" в решающем матче в Киеве. Матч состоится 8 декабря.

Лига чемпионов

5-й тур

2 декабря

Группа G

"Ювентус" (Италия) - "Динамо" (Украина) 3:0

Голы: Кьеза, 21, Роналду, 57, Мората, 66

"Ювентус": Щенсны, Демирал (Дрегушин, 69), Бонуччи (Данилу, 62), где Лигт, Сандро, Кьеза (Кулушевски, 76), Маккенна, Бентанкур (Артур, 76), Рэмзи (Бернардески, 62), Мората, Роналду.

"Динамо": Бущан, Кендзера, мешкотно, Попов, Миколенко (Караваев, 84), Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 72), Цыганков (Леднев, 90 + 2), Шапаренко, Жерсон (где Пена, 72), Вербичи (Супряга , 72).

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