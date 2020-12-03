Парламент Молдовы предварительно поддержал законопроект о статусе русского языка

3 декабря, 2020, 20:00

Парламент Молдовы в первом чтении одобрил законопроект о закреплении за русским языком статуса языка межнационального общения

Об этом сообщает TV 8.

Проекты были приняты большинством голосов депутатов от Партии социалистов. Согласно проекту закона о функционировании языков, русскому языку возвращается статус языка межнационального общения.

Кроме того, парламент в первом чтении принял проект, который позволяет трансляцию теле- и радиопрограмм "из третьих стран, которые соответствуют положениям концепции и стратегии информационной безопасности Республики Молдова".

Ранее молдавские телеканалы могли транслировать только программы, произведенные в странах ЕС, США, Канаде и странах, ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении. Россия ее не ратифицировала.

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