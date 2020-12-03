Парламент Молдовы предварительно поддержал законопроект о статусе русского языка
Об этом сообщает TV 8.
Проекты были приняты большинством голосов депутатов от Партии социалистов. Согласно проекту закона о функционировании языков, русскому языку возвращается статус языка межнационального общения.
Кроме того, парламент в первом чтении принял проект, который позволяет трансляцию теле- и радиопрограмм "из третьих стран, которые соответствуют положениям концепции и стратегии информационной безопасности Республики Молдова".
Ранее молдавские телеканалы могли транслировать только программы, произведенные в странах ЕС, США, Канаде и странах, ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении. Россия ее не ратифицировала.
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- Напомним, что избранный президент Молдовы Майя Санду заявила о попытке парламента страны захватить власть.
- 3 декабря парламент Молдовы вывел из-под подчинения президента Службу информации и безопасности. Это произошло перед будущей инаугурацией Майи Санду.