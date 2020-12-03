Мы придем и скажем ворам, что их время ушло, - Санду призвала к массовым протестам

3 декабря, 2020, 20:37

Избранный президент Майя Санду призвала граждан выйти в воскресенье, 6 декабря, на протест с требованием роспуска парламента

Об этом Санду заявила на брифинге, сообщает TV8.

"То, что произошло сегодня, это еще одно доказательство того, что в парламенте собралась группа преступников, которые не уважают конституцию, законы и своих граждан. Если парламент выступил против людей, этот парламент должен быть распущен. В воскресенье выходим все на площадь Большого национального собрания, чтобы сказать, что думает народ", - заявила Санду на брифинге.

Санду отметила, что депутаты социалистов и партии "Шор" всего "за несколько минут приняли важные законопроекты, включая проект о государственном бюджете".

"Проекты, которые содержат в себе схему на схеме, которые лягут на плечи граждан. Игорь Додон и социалисты не сделали никаких выводов из последних выборов. Они делают вид, что не замечают простое желание граждан не быть обворованными. Люди хотят простых вещей", - сказала Санду.

Санду добавила, что завтра она обратится в Конституционный суд с требованием аннулировать принятые законы.

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В связи с этим она призвала граждан выйти 6 декабря на протест.

"Нас много. Мы сильны и мы вместе. За счет единства мы одержали победу на президентских выборах. В воскресенье на площади мы придем и скажем ворам, что их время ушло. Они не уйдут красиво, они могут уйти только с позором", - добавила Санду.

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