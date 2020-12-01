"Интер" победил "Боруссию" в драматичном матче соперников "Шахтера"

1 декабря, 2020, 23:53

В 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов менхенгладбахская "Боруссия" проиграла миланскому "Интеру" со счетом 2:3

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

На 17-й минуте защитник "Интера" Маттео Дармиан открыл счет в матче после ошибки голкипера "Боруссии" Яна Зоммера. В конце первого тайма Алассан Плеа сравнял - француз мощным ударом головой отправил мяч в сетку ворот.

На 64-й минуте Ромелу Лукаку удачно разобрался с защитниками "Боруссии" и сделал счет 2:1. За несколько минут бельгийский форвард отличился еще раз. На этот раз он остался один на один со Зоммером после передачи Ашрафа Хакими.

После пропущенного гола футболистам "Боруссии" удалось вернуть интригу. Маркус Тюрам отдал точную передачу на Плеа, а тот сделал дубль.

На 83-й минуте Плеа забил еще один мяч, однако арбитр встречи Данни Маккели отменил этот гол после просмотра VAR. Голландец заметил офсайд у Бреля Емболо, который, по версии судьи, участвовал в эпизоде.

Перед последним туром у "Шахтера" 7 очков и занимает в турнирной таблице группы B второе место. 7 пунктов имеет и "Реал", однако по результатам личных встреч уступает украинском. У "Интера" 5 баллов и последняя позиция. Лидером квартета является "Боруссия", которая набрала 8 очков.

Лига чемпионов

5-й тур

1 декабря

Группа B

"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Интер" (Италия) 2:3

Голы: Плеа, 45 + 1, 76 - Дармиан, 17 Лукаку, 64, 73

1 декабря во 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 2:0 .