"Лейпциг" на последних минутах вырвал победу над "Истанбулом" в Лиге чемпионов

2 декабря, 2020, 21:51

Турецкий "Истанбул Башакшехир" проиграл немецкому "Лейпцигу" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 26-й минуте Юссуф Поульсен открыл счет в матче и вывел "Лейпциг" вперед. На 43-й Норде Мукиеле удвоил преимущество немцев, но уже в компенсированное время первого тайма Ирфан Кахведжи сократил отставание.

Внутри второго тайма Дани Ольмо сделал счет 3: 1 и казалось, что поставил точку в матче. Однако у турок были другие планы. На 72-й минуте Кахведжи забил свой второй мяч, а еще позже вообще оформил хет-трик и сравнял счет.

Уже в компенсированное время немцам удалось вновь выйти вперед. Александр Серлот точным ударом пробил из-за пределов штрафной и поставил точку в матче. 4: 3 - победа "Лейпцига".

После 5-ти матчей у "Лейпцига" 9 очков и вторая ступень в турнирной таблице группы H. У "Истанбула" 3 балла и последнее место. Лидером квартета является "Манчестер Юнайтед", у которого 9 пунктов. ПСЖ с 6 очками третий.

Французы и англичане свой матч 5-го тура начнут в 22:00.

Лига чемпионов

5-й тур

2 декабря

Группа H

"Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Лейпциг" (Германия) 3: 4

Голы: Кахведжи, 45 + 3, 72, 85 - Поульсен, 26 Мукиеле, 43, Ольмо, 66, Серлот, 90 + 2

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