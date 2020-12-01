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Правительство не будет рассматривать вопрос локдауна на заседании 2 декабря, - Степанов


фото: moz.gov.ua
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав не выносит вопрос локдауна на заседание Кабинета министров 2 декабря

Об этом он заявил в эфире "Украина 24", передает РБК-Украина.

Так, Степанов отметил, что решение о локдауне завтра, 2 декабря, не будет рассматриваться на заседании правительства.

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"Мы такое предложение на заседание правительства не выносили... Что касается завтра, то (предложения, - ред.) не касаются карантина. Там есть постановления о выделении средств лабораторным центрам", - отметил он.

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По его словам, проект решения по локдауну в Украине еще не готовили. О нем сообщат предварительно за 7-10 дней.

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