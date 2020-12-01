"В декабре или со 2 января": Данилов заявил, что локдаун в Украине точно будет
Об этом он сообщил в эфире Украины 24.
"Локдаун в Украине точно будет. Сейчас один вопрос когда - в декабре или 2 января. Идет дискуссия со специалистами по этому вопросу. Вчера у Владимира Зеленского прошло большое совещание, которое длилось довольно долго. То, что локдаун будет - 100%", - сказал Данилов.
Он заявил, что точно о локдауне станет известно через несколько дней.
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"Локдаун, который мы ввели в прошлый раз, дал свои результаты. Мы смогли подготовиться к процессам, которые нас ждали по ковиду. Все будет зависеть от того, какую мы будем иметь информацию для анализа в ближайшие дни", - сказал он.
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