Кабмину 2 декабря рассмотрит варианты карантина, - Немчинов

1 декабря, 2020, 12:18

Правительство 2 декабря обсудит варианты дальнейшего карантина, которые предложит Министерство здравоохранения

Об этом сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире Украины 24.

"Мы ждем официальных выводов МЗ по итогам трех недель карантина выходного дня, и уже на основании этого будут приниматься дальнейшие решения", - заявил министр.

Он заявил, что по данным СНБО, еженедельные показатели говорят о том, что идет замедление заболеваемости украинцев.

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"Я думаю, что мы завтра увидим предложения Министерства здравоохранения и в соответствии с ними принимать решение", - сказал он.