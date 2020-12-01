Экономист Пендзин прогнозирует переговоры о новой программе с МВФ весной 2021 года

1 декабря, 2020, 08:59

Украина весной может начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о программе нового сотрудничества, потому что сроки получения траншей, о которых договаривались ранее, давно просрочены

Такое мнение высказал Олег Пендзин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, в эфире программы Великий эфир Василия Зимы на телеканале Еспресо.

"Когда мы говорим о нынешнем состоянии нашего сотрудничества (с МВФ, - ред.), во-первых, я думаю, вполне вероятно, не будет разговора о следующем транше. Наверное, будет разговор о следующей программе. Потому что мы просрочили все сроки получения второго и третьего транша. Я думаю, что, наверное, весной начнутся переговоры о новой программе. Когда Украина выполнит требования ", - говорит Пендзин.

Он отметил, что в Украине не было миссии МВФ - негативный признак состояния сотрудничества на сегодняшний день.