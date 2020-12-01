Экономист Пендзин прогнозирует переговоры о новой программе с МВФ весной 2021 года
1 декабря, 2020, 08:59
Украина весной может начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о программе нового сотрудничества, потому что сроки получения траншей, о которых договаривались ранее, давно просрочены
Такое мнение высказал Олег Пендзин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, в эфире программы Великий эфир Василия Зимы на телеканале Еспресо.
"Когда мы говорим о нынешнем состоянии нашего сотрудничества (с МВФ, - ред.), во-первых, я думаю, вполне вероятно, не будет разговора о следующем транше. Наверное, будет разговор о следующей программе. Потому что мы просрочили все сроки получения второго и третьего транша. Я думаю, что, наверное, весной начнутся переговоры о новой программе. Когда Украина выполнит требования ", - говорит Пендзин.
Он отметил, что в Украине не было миссии МВФ - негативный признак состояния сотрудничества на сегодняшний день.
- Международный валютный фонд в июне текущего года одобрил предоставление Украине $ 5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by.
- Через несколько дней Украина полностью получила $ 2,1 млрд первого транша от МВФ в рамках нового меморандума. Более траншей не было.
- Украина выполнила две с половиной условия сотрудничества с МВФ по семи, сказал финансовый аналитик Евгений Дубогрыз в эфире программы "Капитал".
- МВФ отказал Украине в срочной помощи, сказал министр финансов Сергей Марченко.
- По словам министра финансов Сергея Марченко, "очень высоко вероятным" сценарием является то, что Украине удастся договориться в текущем году о миссии и средства поступят уже в следующем году.