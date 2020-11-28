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Espreso.tvМирМинистр финансов Марченко подтвердил, что МВФ отказал Украине в срочной помощи

Министр финансов Марченко подтвердил, что МВФ отказал Украине в срочной помощи


фото: fostylen.com
Международный валютный фонд не станет оказывать Украине чрезвычайную финансовую помощь, чтобы покрыть дефицит бюджета

Об этом вечером в пятницу, 27 ноября 2020 года, глава Минфина Сергей Марченко заявил в эфире телеканала "1+1", передает Еспресо.TV.

По его словам, Киев обращался к МВФ с просьбой задействовать инструмент Emergency finance - экстренное финансирование, когда у государства есть серьезные проблемы.

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"Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: "Уважаемая Украина, у Вас есть программа, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для Вас Emergency Finаnce", - рассказал Марченко.

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Он пояснил, что МВФ четко дал понять, что будет работать с Украиной только в рамках существующей программы и Киеву необходимо выполнять ее условия.

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