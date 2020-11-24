Евгений Дубогрыз: Украина выполнила два с половиной условия сотрудничества с МВФ из семи

25 ноября, 2020, 07:00

Евгений Дубогрыз - финансовый аналитик, ассоциированный эксперт аналитического центра CASE Украина. В 2015-2019 годах работал заместителем директора департамента финансовой стабильности Национального банка Украины. До этого был первым заместителем главного редактора журнала Forbes Украина, работал инвестиционным аналитиком

В 2009 году агентство Thomson Reuters назвало Евгения лучшим инвестиционным аналитиком Центральной и Восточной Европы в категории "Горно-металлургический комплекс". Окончил Киево-Могилянской академии по специальности "Экономика", а также Киевскую школу экономики.

В эфире программы "Эспрессо: капитал" Евгений Дубогрыз говорил о сотрудничестве Украины с МВФ, о путях покрытия дефицита бюджета и об опасностях печати денег. Ведущий - экономический обозреватель Андрей Яницкий.

Евгений Александрович, приветствую! На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский сказал, что получить следующий транш МВФ нам мешают "некоторые" люди. Можете ли вы назвать фамилии этих людей?

Знаете, Андрей, такая достаточно грустная в данных обстоятельствах шутка, ироничная: при расследовании главное не выйти на самих себя. У нас в меморандуме с МВФ есть четыре подписанты: президент Украины, премьер-министр Украины, министр финансов Украины, председатель Национального банка Украины. Соответственно, если не выполняются условия меморандума, то в первую очередь стоит обращать внимание на то, кто ответственен (с украинской стороны) что-то сделал не так или не в те сроки, в которые это было запланировано.

Очень удобно переложить ответственность на предыдущего главу правительства и председателя Национального банка, поскольку их подписи там стоят.

В том то и дело, что - нет. Там стоят подписи всех, кто сейчас возглавляет эти организации, кроме главы Национального банка. Но МВФ, как и любые организации, которые сотрудничают с Украиной, они сотрудничают не с людьми, а с институтами. Если глава Национального банка уже есть другой, а он действительно другой, то ответственность все равно остается в должности, а не в человека, который ее занимает.

Что же мы пообещали Международному валютному фонду, что не можем никак выполнить?

У нас до конца ноября (а сейчас уже конец ноября) надо было выполнить семь действий, так называемых структурных маяков, из них мы выполнили два с половиной.

Кажется, господин президент говорил, что мы все выполнили.

Президенту, конечно, виднее, но, с другой стороны, и транша у нас тоже нет, и нет не только транша, но даже и миссии Фонда. Это свидетельствует о том, что на текущий момент президент и те люди, которые в МВФ отвечают за Украину, расходятся во мнениях относительно выполнения Украиной своих обязательств.

Неужели МВФ не доверяет украинской власти? Неужели у нас такая плохая история отношений?

Я думаю, мало кто сомневается в том, что украинская власть, и предыдущая, и нынешняя, они настроены на реформы. На это есть общественный запрос, на этой волне все приходили к власти.

Но с МВФ у нас действительно не очень хорошая история взаимоотношений. 12 лет назад действительно был момент, когда мы получили транш, но не выполнили тех условий, под которые этот транш получали. С тех пор МВФ очень тщательно к нам относится, и требует выполнения не просто обязательств, а еще так называемых prior actions, то есть тех действий, которые должны предшествовать приезду миссии, то есть вообще разговорам с Украиной и выделению нам транша. Следовательно, Украина, с точки зрения МВФ, насколько я могу судить - это не только ненадежный должник, это страна, с которой надо вести себя достаточно формально, осторожно и требовать выполнения обязательств.

Возможно, обязательства у нас были и не те, на которые есть реформаторский запрос, но в конце концов, они есть. Мы заключили соглашение с МВФ, мы подписались как страна под этими действиями, мы это выполним, если мы это не выполнили к нам пропадает доверие.

Нужны ли нам деньги МВФ вообще? Некоторые люди говорят, что не нужны.

Каждый имеет право на собственное мнение. Если спуститься с уровня макроэкономики "страна-МВФ-бюджет" на уровень микроэкономики, то есть уровень обычного человека. Если у человека нет денег, с работой проблемы, тот же коронавирус, и если сосед не дает бесплатно под низкий процент и банк не дает, потому что там плохая кредитная история, что делать? Есть два пути: сокращать расходы, то есть "затянуть пояса" или идти в так называемые "швидкогроши" и брать деньги под минимум обязательств и под большие проценты.

Евгений Александрович, я хочу с вами поспорить. Мне кажется, что Украина может напечатать гривну, а обычная семья печатать деньги не может.

Это такое упрощение, Украина может напечатать гривну, но это очень опасно с точки зрения того, что здесь очень важно остановиться. Понимаете в чем история: Украина, Национальный банк, он печатает деньги постоянно, маленькими порциями, как говорится понемногу-понемногу. По расчетам одного из заместителей главы НБУ мы с начала года напечатали примерно 60 млрд гривен. Ощутимо ли это на инфляции или на курс гривны? Нет, не ощутимо. Потому что любой центробанк любой страны печатает деньги постоянно - это нормальная практика. Но очень в маленьких объемах и постепенно, для того чтобы это экономике не вредило, а наоборот, заставляло ее развиваться, предоставлять ресурсы.

Вот эта история с "Укрэксимбанком", когда он получает рефинансирование, не скрытая ли печать денег?

Это не скрытая, это прямая печать денег, на самом деле. Последняя новость о 30 млрд - это еще не печать, это скорее, знаете, как говорится, подушка безопасности на тот случай, что действительно мы не сможем взять деньги за рубежом, мы не сможем разместить евробонды. Тогда у нас будет возможность, действительно, увеличить печать денег, эмиссию, скрытую или не скрытую, и таким образом обеспечить какие-то бюджетные расходы - на социалку, на медицину.

Сделаем вывод, вы говорите: "Печатать деньги опасно, потому что можем не остановиться". А кредиты нам не дают, какой остается выход, есть ли еще варианты?

"Швидкогроши", я говорю. В данном случае это евробонды. Разместить за границей, где деньги сейчас, и они даже в избытке, так как очень привлекательные сейчас условия для размещения долгов государства. И более того, из того, что я вижу, что делает власть, правительство - это выглядит как массированная подготовка к выпуску евробондов.

То есть они будут получены, но под большие проценты, чем нам мог дать МВФ?

Да, абсолютно. Потому что сотрудничество с Международным валютным фондом - это называется "знак качества". Если ты сотрудничаешь с МВФ, то у тебя одни условия сотрудничества с иностранными инвесторами. Условно говоря, мы можем получить евробонды под низкую ставку 5-7%. Если с МВФ отношения временно приостановлены, то ставка может быть намного больше, даже 10%, а то и больше.

Удастся ли нашему правительству профинансировать дефицит бюджета в этом году? Мы слышим много сейчас от экономических аналитиков критики, что в правительстве уже закончились деньги, хотя еще год не закончился.

Мне кажется, что на это есть все шансы и благоприятные условия и есть то, что делает власть в плане последних назначений. Это свидетельствует о том, что Украина настроена на то, чтобы выпустить евробонды. По нашим подсчетам, хватит $ 3-3,5 млрд, чтобы профинансировать критически необходимые расходы в этом году. Но вопрос: что будет в следующем году? Ведь евробонды - это лишь отложенные затраты. Они не решают глобальных проблем с дефицитом бюджета, с тем, что депутаты постоянно пытаются увеличить дефицит, увеличить финансирование отраслевых министерств, стратегических отраслей и просто бизнес отдельных персон.