Украина может получить транш МВФ в следующем году, - Марченко

27 ноября, 2020, 14:39

По словам министра финансов Сергея Марченко, "очень высоко вероятным" сценарием является то, что Украине удастся договориться в текущем году о миссии и средства поступят уже в следующем году

Об этом Марченко сказал в интервью BBC .

"Я не могу сказать категорически, что средств не будет. Может оказаться так, что это решение каким-то образом будет найдено. Но я не хочу давать какие-то оптимистичные обещания на этот счет. Более вероятным сценарием, я бы сказал, очень высоко вероятным, что нам удастся договориться в текущем году о миссии и эти средства будут уже в следующем году ", - цитирует издание слова Марченко.

При этом министр подчеркнул, что вопрос даже не в транше, а в месиджах и взаимодействии.

"Если мы сможем переломить негативный нарратив последних месяцев, это уже будет большой победой, я считаю. Потому что это открывает нам путь к получению макрофинансовой помощи, к восстановлению переговоров со Всемирным банком, и так далее", - пояснил Марченко.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Андрея Ермака, экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда до конца года.

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