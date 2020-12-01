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ЦИК назвал дату повторных выборов мэра Конотопа


фото: espreso.tv
Выборы городского головы Конотопа назначили на 24 января 2021 года

Об этом сообщает сайт ЦИК .

Повторные выборы городского головы Конотопа назначен на 24 января 2021 года.

Напомним, 16 ноября от коронавируса умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой.

25 ноября Конотопская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение признать выборы городского головы такими, которые не состоялись, и назначить новые.

В то же время, на 17 января запланированы повторные выборы мэров в еще трех городах: Борисполе и Новгород-Северском , где также умерли от коронавируса вновь избранные мэры и Броварах, где выборы признали недействительными.

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