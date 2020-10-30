На Черниговщине из-за смерти от коронавируса переизбранного мэра проведут повторные выборы, - Айвазовская
30 октября, 2020, 12:29
Из-за смерти мэра Новгорода-Северского будут назначены новые выборы в городе
Об этом глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская рассказала в комментарии "РБК-Украина".
"Это город с численностью избирателей до 75000. Соответственно, ТИК должна установить результаты выборов. Если победителем является умерший, то после получения свидетельства о смерти, комиссия в течение 10 дней должна объявить повторные выборы", - отметила Айвазовская.
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Она пояснила, что избирательный процесс в городе начнется с самого начала.
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