На Черниговщине из-за смерти от коронавируса переизбранного мэра проведут повторные выборы, - Айвазовская

30 октября, 2020, 12:29

Из-за смерти мэра Новгорода-Северского будут назначены новые выборы в городе

Об этом глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская рассказала в комментарии "РБК-Украина".

"Это город с численностью избирателей до 75000. Соответственно, ТИК должна установить результаты выборов. Если победителем является умерший, то после получения свидетельства о смерти, комиссия в течение 10 дней должна объявить повторные выборы", - отметила Айвазовская.

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Она пояснила, что избирательный процесс в городе начнется с самого начала.

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