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Espreso.tvОбществоОт коронавируса умер мэр Борисполя Федорчук

От коронавируса умер мэр Борисполя Федорчук

От коронавируса умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук, он был лидером гонки на пост председателя Бориспольской ОТГ

О смерти Анатолия Федорчука сообщил в Facebook бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

"Не дождавшись окончания подсчета голосов и объявления результатов выборов от COVID-19 умер действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук, который согласно подсчета выигрывал избирательные гонки", - написал Мосийчук.

В ноябре Федорчуку имел исполниться 61 год. Родом политик из Хмельницкой области. На последних местных выборах баллотировался от партии "Наш край".

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