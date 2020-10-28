От коронавируса умер мэр Борисполя Федорчук
28 октября, 2020, 13:11
От коронавируса умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук, он был лидером гонки на пост председателя Бориспольской ОТГ
О смерти Анатолия Федорчука сообщил в Facebook бывший народный депутат Игорь Мосийчук.
"Не дождавшись окончания подсчета голосов и объявления результатов выборов от COVID-19 умер действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук, который согласно подсчета выигрывал избирательные гонки", - написал Мосийчук.
В ноябре Федорчуку имел исполниться 61 год. Родом политик из Хмельницкой области. На последних местных выборах баллотировался от партии "Наш край".
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