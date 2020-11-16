 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОт коронавируса умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой

От коронавируса умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой

Новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от коронавируса COVID-19

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Игорь Молоток.

"Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так... Вечная память и вечный покой... Соболезнования родным и близким. Выдержки и единства громаде Конотопа, которая избрала путь перемен и развития", - написал нардеп.

Ранее, 31 октября, сам Луговой сообщил в Facebook о стабилизации своего состояния и намерен вернуться в Конотоп.

"Друзья! Состояние моего здоровья стабилизировалось и уже на следующей неделе я планирую вернуться в Конотоп. Спасибо всем за доверие и поддержку. Ценю каждого. Предвыборный процесс - 2020 был нелегкий для меня в связи с болезнью, но слава Богу, все обошлось. Впереди много работы. До встречи на родной Конотопщине. Все будет хорошо", - писал Луговой.

Александр Луговой на выборах мэра Конотопа набрал 37,34% голосов.

Луговой в начале 2000-х годов работал директором Подлипненського кирпичного завода, позже работал на хлебозаводе "Дубовязовский", в 2010-2014 годах работал головой Конотопской районной администрации.

В 2010-2014 годах Луговой был депутатом Сумского областного и Конотопского районного советов. Также Луговой работал заместителем начальника филиала "Конотопский Райавтодор" и занимался фермерством.

Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на ...

Опубликовано Игорем Молотком Воскресенье, 15 ноября 2020 г.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

16 ноября, 2020 понедельник

15 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать