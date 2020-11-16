От коронавируса умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой

16 ноября, 2020, 11:19

Новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от коронавируса COVID-19

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Игорь Молоток.

"Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так... Вечная память и вечный покой... Соболезнования родным и близким. Выдержки и единства громаде Конотопа, которая избрала путь перемен и развития", - написал нардеп.

Ранее, 31 октября, сам Луговой сообщил в Facebook о стабилизации своего состояния и намерен вернуться в Конотоп.

"Друзья! Состояние моего здоровья стабилизировалось и уже на следующей неделе я планирую вернуться в Конотоп. Спасибо всем за доверие и поддержку. Ценю каждого. Предвыборный процесс - 2020 был нелегкий для меня в связи с болезнью, но слава Богу, все обошлось. Впереди много работы. До встречи на родной Конотопщине. Все будет хорошо", - писал Луговой.

Александр Луговой на выборах мэра Конотопа набрал 37,34% голосов.

Луговой в начале 2000-х годов работал директором Подлипненського кирпичного завода, позже работал на хлебозаводе "Дубовязовский", в 2010-2014 годах работал головой Конотопской районной администрации.

В 2010-2014 годах Луговой был депутатом Сумского областного и Конотопского районного советов. Также Луговой работал заместителем начальника филиала "Конотопский Райавтодор" и занимался фермерством.