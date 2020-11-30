Зидан определился с составом "Реала" на матч против "Шахтера"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Мадридский "Реал" уже прибыл в Киев, на матч Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера". Встреча состоится 1 декабря. Начало в 19:55.
Команде Зинедина Зидана не помогут Серхио Рамос, Эден Азар, Дани Карвахаль, Федерико Вальверде, Альваро Одриосола и Лука Йович. Все они травмированы.
У "Шахтера" 4 очка, команда занимает в турнирной таблице группы B третье место. 7 пунктов имеет "Реал". У "Интера" 2 балла и последняя позиция. Лидером квартета является "Боруссия", которая набрала 8 очков.
Заявка "Реала" на матч против "Шахтера":
Вратари: Лунин, Куртуа, Альтубе
Защитники: Милитао, Варан, Начо, Марсело, Мэнди, Чуст
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Эдегор, Иско, Аррибас
Нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано, Родриго
- 25 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" крупно проиграл в Менхенгладбахе "Боруссии".
- В другом матче 4-го тура Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил миланский "Интер" со счетом 0:2 .
- 27 ноября стало известно, что нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема рискует пропустить матч Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb