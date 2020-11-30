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Espreso.tvСпортЗидан определился с составом "Реала" на матч против "Шахтера"

Зидан определился с составом "Реала" на матч против "Шахтера"


фото: Getty Images
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассчитывает на 21 футболиста в матче Лиги чемпионов с донецким "Шахтером"

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Мадридский "Реал" уже прибыл в Киев, на матч Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера". Встреча состоится 1 декабря. Начало в 19:55.

Команде Зинедина Зидана не помогут Серхио Рамос, Эден Азар, Дани Карвахаль, Федерико Вальверде, Альваро Одриосола и Лука Йович. Все они травмированы.

У "Шахтера" 4 очка, команда занимает в турнирной таблице группы B третье место. 7 пунктов имеет "Реал". У "Интера" 2 балла и последняя позиция. Лидером квартета является "Боруссия", которая набрала 8 очков.

Заявка "Реала" на матч против "Шахтера":

 

Вратари: Лунин, Куртуа, Альтубе

Защитники: Милитао, Варан, Начо, Марсело, Мэнди, Чуст

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Эдегор, Иско, Аррибас

Нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано, Родриго

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