Лидер "Реала" может пропустить матч ЛЧ против "Шахтера"

27 ноября, 2020, 16:20

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема продолжает восстанавливаться от травмы и рискует пропустить матч Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает El Chiringuito TV в twitter.

Бензема продолжает восстанавливаться от травмы и тренируется отдельно от основного состава "Реала". Француз травмировал приводную мышцу в начале ноября, в матче чемпионата Испании против "Валенсиеи".

По информации источника, форвард пропустит матч против "Алавеса" в субботу, а также рискует не улететь в Киев на встречу 5-го тура группового этапа ЛЧ против "Шахтера".

32-летний Карим Бензема в нынешнем сезоне сыграл 11 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 25 млн евро.