Лидер "Реала" может пропустить матч ЛЧ против "Шахтера"
Об этом сообщает El Chiringuito TV в twitter.
Бензема продолжает восстанавливаться от травмы и тренируется отдельно от основного состава "Реала". Француз травмировал приводную мышцу в начале ноября, в матче чемпионата Испании против "Валенсиеи".
По информации источника, форвард пропустит матч против "Алавеса" в субботу, а также рискует не улететь в Киев на встречу 5-го тура группового этапа ЛЧ против "Шахтера".
32-летний Карим Бензема в нынешнем сезоне сыграл 11 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 25 млн евро.
Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 27, 2020
- 25 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" крупно проиграл в Менхенгладбахе "Боруссии".
- В другом матче 4-го тура Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил миланский "Интер" со счетом 0:2 .
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