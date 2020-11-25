 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Реал" победил "Интер" и перегнал "Шахтер" в турнирной таблице Лиги чемпионов

"Реал" победил "Интер" и перегнал "Шахтер" в турнирной таблице Лиги чемпионов


фото: Getty Images
В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил миланский "Интер" со счетом 0:2

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

На 7-й минуте Эден Азар реализовал пенальти и вывел "Реал" вперед. В первом тайме Артуро Видаль получил две желтые карточки и оставил "Интер" в меньшинстве.

На 59-й минуте встречи Ашраф Хакими переправил мяч в сетку собственных ворот и удвоил преимущество мадридского "Реала" - 0:2.

У "Шахтера" 4 очка и занимает в турнирной таблице третье место. 7 пунктов имеет испанский "Реал". У "Интера" 2 балла и последняя позиция. Лидирует в группе B "Боруссия", которая набрала 8 очков.

Лига чемпионов

4-й тур

25 ноября

Группа B

"Интер" (Италия) - "Реал" (Испания) 0:2

Голы: Азар, 7 (пен.), Хакими, 59 (авт.)

Удаление: Видаль, 33

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2020 четверг

25 ноября, 2020 среда

больше новостей

26 ноября, 2020 четверг

25 ноября, 2020 среда

24 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать