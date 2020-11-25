"Реал" победил "Интер" и перегнал "Шахтер" в турнирной таблице Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
На 7-й минуте Эден Азар реализовал пенальти и вывел "Реал" вперед. В первом тайме Артуро Видаль получил две желтые карточки и оставил "Интер" в меньшинстве.
На 59-й минуте встречи Ашраф Хакими переправил мяч в сетку собственных ворот и удвоил преимущество мадридского "Реала" - 0:2.
У "Шахтера" 4 очка и занимает в турнирной таблице третье место. 7 пунктов имеет испанский "Реал". У "Интера" 2 балла и последняя позиция. Лидирует в группе B "Боруссия", которая набрала 8 очков.
Лига чемпионов
4-й тур
25 ноября
Группа B
"Интер" (Италия) - "Реал" (Испания) 0:2
Голы: Азар, 7 (пен.), Хакими, 59 (авт.)
Удаление: Видаль, 33
- 25 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" крупно проиграл в Менхенгладбахе "Боруссии" .
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