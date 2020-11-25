"Реал" победил "Интер" и перегнал "Шахтер" в турнирной таблице Лиги чемпионов

25 ноября, 2020, 23:52

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил миланский "Интер" со счетом 0:2

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

На 7-й минуте Эден Азар реализовал пенальти и вывел "Реал" вперед. В первом тайме Артуро Видаль получил две желтые карточки и оставил "Интер" в меньшинстве.

На 59-й минуте встречи Ашраф Хакими переправил мяч в сетку собственных ворот и удвоил преимущество мадридского "Реала" - 0:2.

У "Шахтера" 4 очка и занимает в турнирной таблице третье место. 7 пунктов имеет испанский "Реал". У "Интера" 2 балла и последняя позиция. Лидирует в группе B "Боруссия", которая набрала 8 очков.

Лига чемпионов

4-й тур

25 ноября

Группа B

"Интер" (Италия) - "Реал" (Испания) 0:2

Голы: Азар, 7 (пен.), Хакими, 59 (авт.)

Удаление: Видаль, 33

25 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" крупно проиграл в Менхенгладбахе "Боруссии" .