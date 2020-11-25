"Шахтер" во второй раз опозорился в матче с "Боруссией" в Лиге чемпионов
25 ноября, 2020, 21:45
В 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" крупно проиграл в Менхенгладбахе "Боруссии"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
4-й тур
Группа B
25 ноября
"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Шахтер" (Украина) 4:0
Голы: Штиндль, 17 (пен.), Эльведи, 34, Эмболо, 45+1, Вендт, 77
- Напомним, 3 ноября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл немецкой "Боруссии" со счетом 0:6.
- Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что команда после разгромного поражения 0:6 в Лиге чемпионов от менхенгладбахской "Боруссии" чувствует себя униженной.
- 24 ноября тренерский штаб донецкого "Шахтера" определился с заявкой на матч 4-го тура Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии".
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