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Espreso.tvСпорт"Шахтер" во второй раз опозорился в матче с "Боруссией" в Лиге чемпионов

"Шахтер" во второй раз опозорился в матче с "Боруссией" в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
В 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" крупно проиграл в Менхенгладбахе "Боруссии"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

4-й тур

Группа B

25 ноября

"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Шахтер" (Украина) 4:0

Голы: Штиндль, 17 (пен.), Эльведи, 34, Эмболо, 45+1, Вендт, 77

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