Разумков вылечился от коронавируса
30 ноября, 2020, 09:27
30 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков продемонстрировал отрицательный тест на COVID-19
Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил в Facebook.
"Наконец снова привычный рабочий график! Еще раз всем спасибо за искреннюю поддержку!" - прокомментировал свое выздоровление спикер Рады.
- Напомним, Дмитрий Разумков заболел коронавирусом 11 ноября. На следующий день COVID-19 подтвердили у первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Заседание ВР начала проводить вице-спикер парламента от "Батькивщины" Елена Кондратюк
- 26 ноября у Разумкова тест подтвердил диагноз COVID-19
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