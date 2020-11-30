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Espreso.tvОбществоРазумков вылечился от коронавируса

Разумков вылечился от коронавируса

30 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков продемонстрировал отрицательный тест на COVID-19

Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил в Facebook.

"Наконец снова привычный рабочий график! Еще раз всем спасибо за искреннюю поддержку!" - прокомментировал свое выздоровление спикер Рады.

  • Напомним, Дмитрий Разумков заболел коронавирусом 11 ноября. На следующий день COVID-19 подтвердили у первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Заседание ВР начала проводить вице-спикер парламента от "Батькивщины" Елена Кондратюк
  • 26 ноября у Разумкова тест подтвердил диагноз COVID-19

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