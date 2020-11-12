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Espreso.tvОбществоВице-спикер Стефанчук заразился коронавирусом

Вице-спикер Стефанчук заразился коронавирусом

12 ноября первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук получил положительный тест на коронавирус

Об этом вицеспикер Руслан Стефанчук написал в Facebook.

"Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой изменился положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя", - написал политик.

Напомним, 11 ноября COVID-19 обнаружили у главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Также коронавирус подхватил президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.

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