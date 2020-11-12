Вице-спикер Стефанчук заразился коронавирусом

12 ноября, 2020, 15:47

Об этом вицеспикер Руслан Стефанчук написал в Facebook.

"Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой изменился положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя", - написал политик.

Напомним, 11 ноября COVID-19 обнаружили у главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Также коронавирус подхватил президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо