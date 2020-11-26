Результат теста до сих пор "положительный", - Разумков о своем выздоровлении от коронавируса

26 ноября, 2020, 11:06

Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что его тест на коронавирус снова оказался положительным

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Уже две недели как я нахожусь на самоизоляции дома. Чувствую себя значительно лучше, но результат теста до сих пор" положительный ". Поэтому вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе", - написал Разумков.