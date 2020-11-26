Результат теста до сих пор "положительный", - Разумков о своем выздоровлении от коронавируса
26 ноября, 2020, 11:06
Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что его тест на коронавирус снова оказался положительным
Об этом он написал на странице в Facebook.
"Уже две недели как я нахожусь на самоизоляции дома. Чувствую себя значительно лучше, но результат теста до сих пор" положительный ". Поэтому вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе", - написал Разумков.
Он добавил, что статистика заболеваемости народных депутатов "пока неутешительная".
"Надеюсь, что удаленный формат работы в комитетах и отсутствие пленарных заседаний в течение последних недель должно положительно повлиять на общую картину. Также надеюсь, что на следующей неделе уже смогу вернуться к полноценной парламентской работы", - отметил Разумков.
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