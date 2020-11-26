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Espreso.tvОбществоРезультат теста до сих пор "положительный", - Разумков о своем выздоровлении от коронавируса

Результат теста до сих пор "положительный", - Разумков о своем выздоровлении от коронавируса


фото: rada.gov.ua
Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что его тест на коронавирус снова оказался положительным

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Уже две недели как я нахожусь на самоизоляции дома. Чувствую себя значительно лучше, но результат теста до сих пор" положительный ". Поэтому вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе", - написал Разумков.

Он добавил, что статистика заболеваемости народных депутатов "пока неутешительная".

"Надеюсь, что удаленный формат работы в комитетах и отсутствие пленарных заседаний в течение последних недель должно положительно повлиять на общую картину. Также надеюсь, что на следующей неделе уже смогу вернуться к полноценной парламентской работы", - отметил Разумков.

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