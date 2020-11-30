"Шахтеру" по силам снова обыграть "Реал", - Каштру
Об этом сообщает Marca.
По словам Каштру, "Шахтер" будет нацелен на победу в матче с "Реалом".
"Группа, в которой мы выступаем, очень сложная. Но мы не перестаем верить в успех. Мы будем играть не так, как в Мадриде, будут некоторые изменения, которые так же будут нацелены на победу в матче. В этой группе шансы по-прежнему есть у всех команд, думаю, все решится в последнем туре. Мы действительно считаем, что нам по силам снова обыграть "Реал", - сказал Луиш Каштру.
"Шахтер" с 4 очками занимает в турнирной таблице группы B третье место. 7 пунктов имеет "Реал". У "Интера" 2 балла и последняя позиция. Лидером квартета является "Боруссия", которая набрала 8 очков.
- 25 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" крупно проиграл в Менхенгладбахе "Боруссии".
- В другом матче 4-го тура Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил миланский "Интер" со счетом 0:2 .
- 27 ноября стало известно, что нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема рискует пропустить матч Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".
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