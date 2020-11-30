"Шахтеру" по силам снова обыграть "Реал", - Каштру

30 ноября, 2020, 15:19

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру убежден, что "горнякам" по силам победить мадридский "Реал" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Marca.

По словам Каштру, "Шахтер" будет нацелен на победу в матче с "Реалом".

"Группа, в которой мы выступаем, очень сложная. Но мы не перестаем верить в успех. Мы будем играть не так, как в Мадриде, будут некоторые изменения, которые так же будут нацелены на победу в матче. В этой группе шансы по-прежнему есть у всех команд, думаю, все решится в последнем туре. Мы действительно считаем, что нам по силам снова обыграть "Реал", - сказал Луиш Каштру.

"Шахтер" с 4 очками занимает в турнирной таблице группы B третье место. 7 пунктов имеет "Реал". У "Интера" 2 балла и последняя позиция. Лидером квартета является "Боруссия", которая набрала 8 очков.