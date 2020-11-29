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Espreso.tvОбществоВ парламенте Хорватии Голодомор впервые назвали геноцидом украинцев

В парламенте Хорватии Голодомор впервые назвали геноцидом украинцев

Хорватский политик Марко Миланович Литре выступил с трибуны Сабора с осуждением Голодомора, устроенного в Украине советскими оккупантами

Его выступление состоялось в пятницу, 27 ноября 2020 года. В субботу, 28 ноября, в День памяти жертв Голодмора Литре вместе с украинскими дипломатами присоединился к траурной акции рядом с памятником Тарасу Шевченко в Загребе, передает Еспресо.TV со ссылкой на Посольство Украины в Республике Хорватия.

"Вместе с депутатом хорватского Сабора (парламента) Марком Милановичем Литре зажгли свечу памяти по жертвам Голодомора в Украине.

Наш долг - не только зажечь свечу в этогот траурный дняень, но и зажечь в сердце огонь памяти о замученных голодом украинцах.

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Спасибо господину Марку Милановичу Литре за осуждение 27.11.2020 с трибуны парламента Хорватии (впервые!) Голодомора в Украине 1932-1933 гг. как геноцида украинцев", - отмечается в сообщении.

При этом свое 5-минутное выступление Литре начал с приветствия "Слава Украине!".

По его словам, Голодомор является "цивилизационным позором, на который нам следует обратить внимание, чтобы понимать куда нас ведет политика социализма и коммунизма".

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