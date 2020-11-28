В речи по случаю Дня памяти жертв Голодомора Зеленский сказал о "сталинском режиме", но не упомянул Советскую Россию и коммунистов

28 ноября, 2020, 11:52

Во время своего выступления ко Дню памяти жертв голодоморов президент Украины в субботу, 28 ноября 2020 года, обвинил в случившемся "тоталитарный сталинский режим". Советская Россия, советская оккупация, СССР, а также запрещенная теперь Коммунистическая партия как зачинщики трагедии им не упоминались

Текст речи распространен пресс-службой главы украинского государства, передает Еспресо.TV.

Вот ее полная версия

Дорогие граждане!

Ежегодно в последнюю субботу ноября в память и сердце каждого из нас приходит страшный гость - это воспоминание о нечеловеческих преступлениях, убивших миллионы украинцев.

В этот день душу нашей матери Украины обжигает невыносимая боль, а на ее глазах дрожат слезы.

Этот день сегодня. День памяти жертв Голодомора.

Мы чтим наших предков, вспоминаем черные страницы истории и годы, которые изуродовали шрамами сердце нашего народа. 1921-й, 1922-й и 1923-й. 1946-й и 1947-й. Но одни из самых страшных - это 1932-й и 1933-й.

Следствием Голодомора, который признан геноцидом против нашего народа со стороны тоталитарного сталинского режима, стали миллионы жертв среди украинцев. Это потери, сопоставимые с теми, которые понесла Украина во Второй мировой войне.

Как можно стремиться уничтожить целый народ? Почему и за что?

Мы никогда не сможем понять. Мы никогда не сможем этого забыть. Мы никогда не сможем этого простить.

Дорогие украинцы!

Сегодня все мы в 16 часов по киевскому времени присоединимся к общенациональной минуте молчания и зажжем в своих окнах свечу памяти. Пусть эти свечи согреют своим теплом души погибших.

Души невинных жертв Голодомора.

Женщин, мужчин, детей.

Души миллионов украинцев.

Вечная им память!

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb