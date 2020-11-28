В речи по случаю Дня памяти жертв Голодомора Зеленский сказал о "сталинском режиме", но не упомянул Советскую Россию и коммунистов
Текст речи распространен пресс-службой главы украинского государства, передает Еспресо.TV.
Вот ее полная версия
Дорогие граждане!
Ежегодно в последнюю субботу ноября в память и сердце каждого из нас приходит страшный гость - это воспоминание о нечеловеческих преступлениях, убивших миллионы украинцев.
В этот день душу нашей матери Украины обжигает невыносимая боль, а на ее глазах дрожат слезы.
Этот день сегодня. День памяти жертв Голодомора.
Мы чтим наших предков, вспоминаем черные страницы истории и годы, которые изуродовали шрамами сердце нашего народа. 1921-й, 1922-й и 1923-й. 1946-й и 1947-й. Но одни из самых страшных - это 1932-й и 1933-й.
Следствием Голодомора, который признан геноцидом против нашего народа со стороны тоталитарного сталинского режима, стали миллионы жертв среди украинцев. Это потери, сопоставимые с теми, которые понесла Украина во Второй мировой войне.
Как можно стремиться уничтожить целый народ? Почему и за что?
Мы никогда не сможем понять. Мы никогда не сможем этого забыть. Мы никогда не сможем этого простить.
Дорогие украинцы!
Сегодня все мы в 16 часов по киевскому времени присоединимся к общенациональной минуте молчания и зажжем в своих окнах свечу памяти. Пусть эти свечи согреют своим теплом души погибших.
Души невинных жертв Голодомора.
Женщин, мужчин, детей.
Души миллионов украинцев.
Вечная им память!
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