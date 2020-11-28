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Espreso.tvОбществоВ сети опубликованы уникальные фотоснимки периода Голодомора на Черниговщине

В сети опубликованы уникальные фотоснимки периода Голодомора на Черниговщине

Фотографии принадлежат авторству Николая Федоровича Боканя. Мужчина переживал геноцид в легендарной гетманской столице Батурине, а потом просто селе Батурин, Бахмачского района Черниговской области. На свой фотоаппарат он зафиксировал страдания от голода семьи и голодную смерть одного из сыновей - Константина

Сделанные Боканем фото сегодня, 28 ноября 2020 года, опубликовала черниговская газета Высокий Вал, передает Еспресо.TV.

Арестованный как участник одного из запрещенных религиозных направлений, Николай Бокань, а также его сын были обвинены в "контрреволюционной деятельности" и распространении фотоснимков "провокационного характера".

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В 1938 году их приговорили соответственно к 8 и 5 годам лишения свободы. Оба погибли в ссылке.

Семья фотографа-любителя М.Ф. Боканя обедает в период Голодомора. Справа налево: Бокань М.Ф., его сыновья - Лев, Константин, Александр, жена Васса Трофимовна и дочь Анна. с. Батурин, Бахмачского района. 2 апреля 1933 года

Сын фотографа-любителя М.Ф. Боканя на колхозном поле, где умер от истощения его брат Константин. с. Батурин, Бахмачского района.

Врачебное свидетельство от 1 июля 1933 года о смерти от истощения Константина - сына фотографа-любителя М.Ф. Боканя.

Фотограф-любитель М.Ф. Бокань с детьми во время поминок по умершему от истощения сыну Константину.

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