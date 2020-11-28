В сети опубликованы уникальные фотоснимки периода Голодомора на Черниговщине
Сделанные Боканем фото сегодня, 28 ноября 2020 года, опубликовала черниговская газета Высокий Вал, передает Еспресо.TV.
Арестованный как участник одного из запрещенных религиозных направлений, Николай Бокань, а также его сын были обвинены в "контрреволюционной деятельности" и распространении фотоснимков "провокационного характера".
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В 1938 году их приговорили соответственно к 8 и 5 годам лишения свободы. Оба погибли в ссылке.
Семья фотографа-любителя М.Ф. Боканя обедает в период Голодомора. Справа налево: Бокань М.Ф., его сыновья - Лев, Константин, Александр, жена Васса Трофимовна и дочь Анна. с. Батурин, Бахмачского района. 2 апреля 1933 года
Сын фотографа-любителя М.Ф. Боканя на колхозном поле, где умер от истощения его брат Константин. с. Батурин, Бахмачского района.
Врачебное свидетельство от 1 июля 1933 года о смерти от истощения Константина - сына фотографа-любителя М.Ф. Боканя.
Фотограф-любитель М.Ф. Бокань с детьми во время поминок по умершему от истощения сыну Константину.
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