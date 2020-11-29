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Espreso.tvМирТихановська и Латушко предварительно соглашались на временное правление Бабарыко, но Путин решил быть вместе с Лукашенко до Нюрнберга и Гааги, - Пионтковский

Тихановська и Латушко предварительно соглашались на временное правление Бабарыко, но Путин решил быть вместе с Лукашенко до Нюрнберга и Гааги, - Пионтковский


фото: MSN
Начальный сценарий Кремля заключался в приведении к власти в Беларуси своего ставленника, экс-главы местного филиала "Газпромбанка" Виктора Бабарыко, на что даже давали согласие Светлана Тихановська и представитель Координационного Совета Павел Латушко. При условии, что его полномочия будут временными

Но Владимир Путин принял личное решение - любой ценой удерживать у власти Александра Лукашенко. С таким заявлением выступил политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"Москва была недовольна Лукашенко. Тот не шел на интеграцию - из своих соображений, эгоистических. Ему не хотелось становиться минским секретарем обкома, он хотел быть диктатором европейской державы. Москва спонсировала своего кандидата верного - это Виктор Бабарико. Там (в Беларуси - ред.) 15 лет "Газпром" возглавлял. И в первые дни после выборов в Москве была сильна школа мысли, которая  предлагала сместить Лукашенко полусиловым путем,  опираясь на народное возмущение и поставить Бабарико", - отметил  эксперт.

Тогда российское ТВ, по словам политолога,  на протяжении нескольких дней "обличало Лукашенко в жестокости", а известные кремлевские спикеры, в т.ч. Познер и Спиваков,  возмущались зверствами в отношении мирных протестующих.

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"Но восторжествовала точка зрения Путина, который больше всего на свете боится прецедента свержения диктатора в результате народного восстания. И Москва релиша связать себя с Лукашенко", - сказал Пионтковский.

По его мнению, тем самым Россия сделала себе только хуже, поскольку на протяжении всей осени в Беларуси растут антироссийские настроения.

"Москва необратимо отдаляет от себя белорусское общество и белорусский народ", - подчеркнул Пионтковский.

В свою очередь Тихановская, Латушко и другие видные фигуры белорусской оппозиции, как заявил Пионтковский, "открытым текстом фактически предлагали Москве: "Мы согласны, в качестве переходного периода, на кандидатуру Бабарико. Заставьте Лукашенко освободить Бабарико, уберите самого Лукашенко и Вы увидете, что Бабарико победит на первых выборах".

"Эти надежды не оправдались. Москва пойдет до конца С Лукашенко - до Нюрнберга, до Гааги", - подытожил Андрей Пионтковский.

При этом он отдельно подчеркнул, что нынешняя мирна белорусская революция вызвана объективными предпосылками и сейчас зарождается новая проевропейская белорусская политическая нация.

 

Напомним, утром 29 ноября 2020 года появилось заявление Латушко, что после встречи с Сергеем Лавром Лукашенко якобы согласен "чтобы Виктор Дмитриевич (Бабарыко - ред.) поехал на Кипр вместе со своим сыном" .

Справка

Весной Бабарыко отрицал, что его якобы поддерживает РФ.

Кроме того, он высказывался против дальнейшего существования Союзного государства Беларуси и России и не видел оснований для острой необходимости встречи с Владимиром Путиным в случае своего избрания на пост главы государства.

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По последним открытым данным, Виктор Бабарыко и его сын Эдуард Бабарыко, возглавлявший избирательный штаб отца, находятся в СИЗО по политическим обвинениям.

Также заключено мужа Светланы Тихановськой, популярного в Беларуси видеоблоггера и общественного деятеля, лидера проекта "Страна для жизни" Сергея Тихановського, пресс-секретаря кандидата в президенты Бабарыка Наталью Колесникову, которая отказалась принудительно оставлять территорию Беларуси. Вместе с ними "сидят" другие известные и влиятельные оппозиционеры, которая представляют разные политические силы и течения. Речь идет о Николае Статкевиче, Павле Северинце и других.

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