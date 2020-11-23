Вооруженная травматом пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт вместе с "титушками" ходила "охотиться" на протестующих и запрещенную национальную символику. АУДИО, ВИДЕО

23 ноября, 2020, 02:44

Наталия Эйсмонт в капюшоне и защитной маске. ЖК "Мегаполис", Минск. Понедельник, 19 октября 2020 года

Известно по крайней мере об одном подтвержденном факте личного участия Натальи Эйсмонт, спикера самопровозглашенного правителя Республики Беларусь Александра Лукашенко, в вечерних "зачистках" Минска от революционных бело-красно-белых лент и патриотических муралов, что под прикрытием МВД регулярно устраиваются приближенными к Лукашенко спортсменами-"титушками"

Об этом передает Еспресо.TV.

Этому вопросу было посвящено ее несколько телефонных разговоров с ответственным за подразделения "титушок" другом Лукашенко, руководителем Федерации хоккея Беларуси и тренером президентской хоккейной команды Дмитрием Басковым, датированных 18-19 октября 2020 года. Записи состоявшихся между ними бесед общей продолжительностью в 21 минуту размещены на Vimeo.

На аудио люди с голосами, похожими на голоса Баскова и Эйсмонт, в воскресенье, 18 октября, детально обсуждают планы по посещению дворов минских жилых массивов, а вечером в понедельник, 19 октября, согласовывают действия - как свои, так и подчиненных им людей. Ими называются номера задействованных транспортных средств (в т.ч. из Федерации хоккея), маршруты передвижения, а также фамилии обеспечивающих их безопасность милицейских чиновников и имена тех, кто был с ними в тот вечер.

Вместе со служебными водителями всех вместе насчитывалось 12 лиц.

19 октября группа встретилась в 20:30, после чего разъезджала Минском и срезала бело-красно-белые ленты и зарисовывала антипрезидентские муралы, а в случае отпора со стороны противников Лукашенко вступала с ними в стычку.

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При этом они были готовы к применению силы и вооружены травматикой и спецсредствами ("аэрозольчики, палочки"), о чем лично позаботилась Эйсмонт.

Вот соответствующий фрагмент (слушать с 13:28):

"Басков: Ты мне скажи - мне брать или не брать (оружие - ред.).

Эйсмонт: Ну, я сейчас. Мне скажет министр (внутренних дел - ред.). Потому что у меня есть один такой (ствол - ред.) резиновый.

Басков: Ну, прикольно.

Эйсмонт: Но он мне сказал его взять тебе.

Басков: Кому?

Эйсмонт: У меня есть один с резиной.

Басков: Ну?

Эйсмонт: Но он сказал мне тебе его взять (...). Они мне показали все. И для других на всякий случай возьмем там такое.

Басков: Ага. Понял.

Эйсмонт (смеется): Себя остережим.

Басков: Аэрозольчики. Да?

Эйсмонт: Ну, да. Аэрозольчики, палочки.

Басков: Ага. Ну, давай. Пакуй.

(...).

Басков: Попшикаем аэрозольчиками.

Эйсмонт: Погуляем".

В завершение вечера компания устроила распитие спиртного (слушать с 19:40):

"Басков: А у Вас стакашечки есть?

Эйсмонт: Нету, Дима, стаканчиков.

Басков: А... Вы так.

Эйсмонт: А он "Домашний", магазин, пошли... Мы никак еще, мы не пили. Мы Вам целую бутылку дали. Это мы разлили, когда передавали из рук в руки.

Басков: Я понял.

Эйсмонт: Аня все предлагала остановится возле какого-то магазина, сбегать за стаканчиками.

Басков: А вот стаканы, вот тормозите здесь.

Эйсмонт: И купи что-нибудь нормальное. Что мы будем - вином давиться?".

Определить дату основных событий с данных записей, а речь идет о 19 октября, помогли жители минского ЖК "Мегаполис". Люди выложили видео с "титушками", приехавшими тогда к ним уничтожать патриотическую символику. Имела место драка.

Прибывшие мужчины валили местных ребят на землю, а женщины светили им в лицо фонариками.

Нападавших засняли.

Как отмечает портал Хартыя'97, среди них можно узнать Эйсмонт. Была она в спортивной одежде.

На голове - капюшон, на лице - защитная медицинская маска.

Напомним, в открытом доступе уже размещены три телефонных разговора с участием Баскова.

Другие два обнародованных разговора посвящены обсуждению обстоятельств похищения и убийства 31-летнего протестующего Романа Бодаренко.

Очевидно, именно Басков осуществляет непосредственное руководство "титушками".

При этом, среди тех, кому он напрямую отчитывается, есть и Эйсмонт.

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