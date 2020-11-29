Лукашенко согласился отпустить Бабарыко с сыном на Кипр, - Латушко

29 ноября, 2020, 09:05

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашено готов освободить из-за решетки и выпустить из страны снятого с выборов летом этого года оппозиционера, экс-главу белорусского филиала "Газпромбанка" Виктора Бабарыко и его сына Эдуарда

Об этом утром воскресенья, 29 ноября 2020 года, со ссылкой на заявление члена Координационного Совета Беларуси, дипломата Павла Латушко написала минская газета Салидарнасць , передает Еспресо.TV .

По словам Латушко, об этом Лукашенко 26 ноября лично просил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Прошла информация, что Виктор Дмитриевич уже находится на свободе. Она еще не подтвердилась по различным каналам, хотя кто его знает. Возможно, в ближайшее время она подтвердится, потому что сейчас Лукашенко якобы отстаивает позицию, по нашим инсайдам, относительно того, чтобы Виктор Дмитриевич поехал на Кипр вместе со своим сыном. И это будет условием освобождения. Но, я думаю, очень многое зависит от позиции Виктора Дмитриевича ", - рассказал Латушко.

Справка

Весной Бабарыко отрицал, что его якобы поддерживает РФ.

Кроме того, он высказывался против дальнейшего существования Союзного государства Беларуси и России и не видел оснований для острой необходимости встречи с Владимиром Путиным в случае своего избрания на пост главы государства.

Читайте также: Тихановська назвала количество погибших и пострадавших за время протестов в Беларуси

По последним открытым данным, Виктор Бабарыко и его сын Эдуард Бабарыко, возглавлявший избирательный штаб отца, находятся в СИЗО по политическим обвинениям.

Также Заключенных мужа Светланы Тихановськой, популярного в Беларуси видеоблоггер и общественного деятеля, лидера проекту "Страна для жизни" Сергея Тихановського, пресс-секретаря кандидата в президенты Бабарыка Наталью Колесникову, которая отказалась принудительно оставлять территорию Беларуси. Вместе с ними "сидят" другие известные и влиятельные оппозиционеры, которая представляют разные политические силы и течения. Речь идет о Николая Статкевича, Павла Северинца и других.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb