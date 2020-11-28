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Espreso.tvМирТихановская назвала количество погибших и пострадавших за время протестов в Беларуси

Тихановская назвала количество погибших и пострадавших за время протестов в Беларуси


фото: radiosvoboda.org
Экс-кандитат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что за время протестов в стране убито восемь человек, пострадали и были задержаны около 30 тыс. человек

Об этом Тихановская заявила в интервью Радио Свобода .

По ее словам, во время протестов в Беларуси погибли восемь человек, около 30 тыс. пострадали или были задержаны.

"Те, кто пострадал, был задержан, тех, которые каким-либо образом были привлечены, около 30 тыс", - сказала Тихановская.

Она добавила, что около 132 человек сейчас является политзаключенными, погибли восемь человек.

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