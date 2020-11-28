Тихановская назвала количество погибших и пострадавших за время протестов в Беларуси
28 ноября, 2020, 20:12
Экс-кандитат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что за время протестов в стране убито восемь человек, пострадали и были задержаны около 30 тыс. человек
Об этом Тихановская заявила в интервью Радио Свобода .
По ее словам, во время протестов в Беларуси погибли восемь человек, около 30 тыс. пострадали или были задержаны.
"Те, кто пострадал, был задержан, тех, которые каким-либо образом были привлечены, около 30 тыс", - сказала Тихановская.
Она добавила, что около 132 человек сейчас является политзаключенными, погибли восемь человек.
- Напомним, 28 ноября Светлана Тихановская заявила о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
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