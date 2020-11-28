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Espreso.tvОбществоУкраина чтит память жертв Голодоморов, устроенных советскими оккупантами

Украина чтит память жертв Голодоморов, устроенных советскими оккупантами

В субботу, 28 ноября 2020 года, в Украине отмечается День памяти жертв Голодоморов

Этот день отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября на основании президентских указов 1998 и 2007 годов, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора, организованных Советской Россией и установленной на захваченных ею украинских землях оккупационной коммунистической администрацией: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Но самым масштабным был Голод 1932-1933 годов - именно его сейчас называют геноцидом украинского народа.

Массовому голоду в Украине предшествовал ряд событий. Так, 18 ноября 1932 года вышло постановление Центрального комитета Коммунистической партии (большевиков) Украины "О мерах по усилению хлебозаготовок", которое предусматривало наказание за невыполнение планов заготовки зерна - сельские хозяйства наказывались натуральными штрафами, то есть конфискацией 15-месячной нормы мяса. Впоследствии перечень компенсационных продуктов был расширен картофелем и салом, в конце года - продуктами длительного хранения. Кроме того, издано в этот же день Постановление "О ликвидации контрреволюционных гнезд и разгром кулацких групп" позволяло отбирать у крестьян хлеб по статье "Контрреволюционные преступления".

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Уже через несколько дней, 26 ноября, вышел приказ наркома юстиции и генерального прокурора УССР, в котором отмечалось, что "репрессии являются одним из мощных средств преодоления классового сопротивления хлебозаготовке". Таким образом, искусственно созданный голод стал хорошо продуманной и тщательно замаскированной карательной операцией.

Прежде всего, у украинских крестьян было отобрано выращенное ими зерно, дальше многочисленными натуральными штрафами и обысками были отобраны последние запасы продовольствия. В декабре 1932 года в 82 районах Украины была запрещена торговля, также прекратились поставки промышленных товаров. В начале 1933 года запретом выезда из охваченной голодом Украины крестьян лишили последних надежд на спасение. Оставшись без хлеба, голодающие крестьянские семьи употребляли в пищу различные суррогаты: кукурузные початки и стебли, просеянную шелуху, сушеную солому, гнилые арбузы и свеклу, картофельные очистки, стручки акации, толченую кору и листья деревьев.

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На протяжении десятилетий тема Голодомора была табуированной. Пока существовал коммунистический режим, даже говорить о голоде тех лет было строго запрещено. Исследования этой трагедии начались в конце 80-х годов прошлого века. Сейчас в Украине, согласно закону от 28 ноября 2006 года "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", голод 1932-1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, а его "публичное отрицание признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства украинского народа и является противоправным".

Постановлением Апелляционного суда Киева от 13 января 2010 года советские руководители - Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович, Павел Постышев, Станислав Косиор, Влас Чубарь, Мендель Хатаевич признаны виновными в организации Голодомора в Украине.

7 декабря 2016 года украинские парламентарии призвали и другие государства признать Голодомор геноцидом украинского народа. Сейчас это сделали 17 государств. Еще 10 стран в официальных обращениях осудили Голодомор как акт уничтожения человечества.

Общенациональные мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора пройдут по всей Украине. В этот день предусмотрены траурные мероприятия, проведение тематических научных, информационных и культурных мероприятий, выставок, презентаций документов, фото- и видеоматериалов. Вместе с тем, на территории Украины будет приспущен Государственный флаг.

В 16.00 в каждом доме украинцы зажгут свечи памяти и присоединятся к общенациональной минуте молчания.

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