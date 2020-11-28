"Помним, кто наши враги". В День памяти жертв голодоморов "Нацкорпус" установил кресты возле посольства России. ФОТО-, ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 ноября, 2020, 12:14

Сегодня, 28 ноября 2020 года, политическая партия "Национальный корпус" проводит протестную акцию перед центральным входом в здание посольства Российской Федерации, расположенного на столичном Воздухофлотском проспекте

Об этом с места события сообщает корреспондент Еспресо.TV Илья Евлаш.

Активисты "Нацкорпуса" поставили на парковке перед посольством символические металлические кресты, а также растяжку с надписями: "Помним, кто наши враги", "Убивали тогда. Убивают сейчас".

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Полиция взяла посольство под усиленную охрану.

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