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Espreso.tvОбществоВ 16:00 украинцы зажгут на своих подоконниках свечи памяти

В 16:00 украинцы зажгут на своих подоконниках свечи памяти

Почтить память жертв Голодомора в условиях карантина можно традиционной минутой молчания в 16:00 28 ноября, а также зажженными на подоконниках своих домов свечами в память об убитых голодом

К этому призывает Украинский инстут национальной памяти, передает Еспресо.TV.

Традицию чтить память жертв Голодомора зажженной в окне свечой ввел Джеймс Мейс.

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Этот американский историк в 1986-1987 годах возглавлял Комиссию Конгресса США по сбору свидетельств очевидцев голода, а позже стал жить и работать в Киеве, где женился на журналистке Наталье Дзюбенко.

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