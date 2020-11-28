В 16:00 украинцы зажгут на своих подоконниках свечи памяти
28 ноября, 2020, 12:58
Почтить память жертв Голодомора в условиях карантина можно традиционной минутой молчания в 16:00 28 ноября, а также зажженными на подоконниках своих домов свечами в память об убитых голодом
К этому призывает Украинский инстут национальной памяти, передает Еспресо.TV.
Традицию чтить память жертв Голодомора зажженной в окне свечой ввел Джеймс Мейс.
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Этот американский историк в 1986-1987 годах возглавлял Комиссию Конгресса США по сбору свидетельств очевидцев голода, а позже стал жить и работать в Киеве, где женился на журналистке Наталье Дзюбенко.
- Напомним, сегодня Украина чтит память жертв голодоморов, устроенных советскими оккупантами.
- В речи по случаю Дня памяти жертв Голодомора Зеленский сказал о "сталинском режиме", но не упомянул Советскую Россию и коммунистов.
- "Нацкорпус" установил символические кресты возле посольства России.
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