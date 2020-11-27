Тимошенко обещает "полную коммуникацию" по усилению карантина
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Гордон".
"Относительно ладауну все очень просто. Сейчас у нас "карантин выходного дня", он будет третьи выходные. Чего мы пытаемся достичь "карантином выходного дня"? У нас начался резкий скачок роста заболеваемости. Мы стараемся сбить темпы роста, чтобы стабилизировать ситуацию и это время увеличивать количество коек, прежде всего - с кислородом и другим необходимым оборудованием. Полный локдаун ... мы поймем после того, как пройдем третьи выходные на "карантине выходного дня", - сказал Тимошенко.
Он отметил, что в вопросе возможного локдауна советуются с местными властями.
"Это решение базируется прежде всего на том, какие будут темпы роста заболеваемости и заполняемости больниц. Поэтому здесь нужно будет понять, в какой момент это сделать и каким образом. Если будет локдаун, мы выйдем с полной коммуникацией, и она будет заранее", - сказал заместитель главы ОПУ.
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- Напомним, глава МВД Арсен Аваков высказался за скорейшее внедрение трехнедельного локдауну в Украине .
- В свою очередь прессекретарка президента Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский и правительство введут локдаун в случае ухудшения эпидемической ситуации в Украине.
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