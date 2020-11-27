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Espreso.tvОбществоТимошенко обещает "полную коммуникацию" по усилению карантина

Тимошенко обещает "полную коммуникацию" по усилению карантина

Власть может принять решение вводить или не вводить локдаун после третьих выходных "карантина выходного дня"

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Гордон".

"Относительно ладауну все очень просто. Сейчас у нас "карантин выходного дня", он будет третьи выходные. Чего мы пытаемся достичь "карантином выходного дня"? У нас начался резкий скачок роста заболеваемости. Мы стараемся сбить темпы роста, чтобы стабилизировать ситуацию и это время увеличивать количество коек, прежде всего - с кислородом и другим необходимым оборудованием. Полный локдаун ... мы поймем после того, как пройдем третьи выходные на "карантине выходного дня", - сказал Тимошенко.

Он отметил, что в вопросе возможного локдауна советуются с местными властями.

"Это решение базируется прежде всего на том, какие будут темпы роста заболеваемости и заполняемости больниц. Поэтому здесь нужно будет понять, в какой момент это сделать и каким образом. Если будет локдаун, мы выйдем с полной коммуникацией, и она будет заранее", - сказал заместитель главы ОПУ.

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