"Мариуполь" уверенно победил "Львов" в меньшинстве

27 ноября, 2020, 20:57

В 11-м туре Украинской Премьер-лиги "Мариуполь" победил "Львов" со счетом 1:3

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На 13-й минуте Данил Сикан открывл счет в матче. Через несколько минут Дмитрий Мишнев удвоил преимущество и сделал счет 0:2.

В середине второго тайма Олег Очеретко забил и сделал счет разгромным - 0:3. На 73-й минуте "Львову" удалось уменьшить отставание благодаря голу Маруана Михоуби.

На 88-й минуте футболисты "Мариуполя" остались в меньшинстве. Красную карточку получил Максим Чех. Однако игроки "Львова" не воспользовались преимуществом и больше не забивали.

Чемпионат Украины по футболу

11-й тур

27 ноября

"Львов" - "Мариуполь" 1:3

Голы: Михоуби, 73 - сикан, 13 Мишнев, 34, Очеретко, 60

Удаление: Чех, 88

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