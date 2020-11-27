"Мариуполь" уверенно победил "Львов" в меньшинстве
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На 13-й минуте Данил Сикан открывл счет в матче. Через несколько минут Дмитрий Мишнев удвоил преимущество и сделал счет 0:2.
В середине второго тайма Олег Очеретко забил и сделал счет разгромным - 0:3. На 73-й минуте "Львову" удалось уменьшить отставание благодаря голу Маруана Михоуби.
На 88-й минуте футболисты "Мариуполя" остались в меньшинстве. Красную карточку получил Максим Чех. Однако игроки "Львова" не воспользовались преимуществом и больше не забивали.
Чемпионат Украины по футболу
11-й тур
27 ноября
"Львов" - "Мариуполь" 1:3
Голы: Михоуби, 73 - сикан, 13 Мишнев, 34, Очеретко, 60
Удаление: Чех, 88
- Напомним, 21 ноября в 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило в гостях "Ингулец" .
- Также в субботу "Шахтер" на своем поле не смог переиграть "Александрию".
- 22 ноября "Десна" на своем поле неожиданно уступила "Львову" .
- Между тем, "Ворскла" в Полтаве победила "Колос" и закрепилась на 3-й позиции в УПЛ.
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