"Ворскла" разгромила "Колос" в чемпионате Украины

22 ноября, 2020, 21:30

В 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" в Полтаве победила "Колос"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 31-й минуте команду Юрия Максимова вывел вперед Александр Скляр. На 59-й минуте преимущество "Ворсклы" увеличил Дмитрий Щербак.

До разгромного счет за 6 минут довел Сергей Яворский.

"Ворскла" победила "Колос" 3:0, набрала 19 очков и осталась на 3-м месте в турнирной таблице. От "Шахтера" полтавчане отстают на 1 пункт, от "Динамо" - на 4.

"Колос" имеет 15 баллов и идет 5-м.

Чемпионат Украины

10-й тур

22 ноября

"Ворскла" - "Колос" 3:0

Голы: Скляр, 31 Щербак, 59, Яворский, 65

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