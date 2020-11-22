"Ворскла" разгромила "Колос" в чемпионате Украины
22 ноября, 2020, 21:30
В 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" в Полтаве победила "Колос"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 31-й минуте команду Юрия Максимова вывел вперед Александр Скляр. На 59-й минуте преимущество "Ворсклы" увеличил Дмитрий Щербак.
До разгромного счет за 6 минут довел Сергей Яворский.
"Ворскла" победила "Колос" 3:0, набрала 19 очков и осталась на 3-м месте в турнирной таблице. От "Шахтера" полтавчане отстают на 1 пункт, от "Динамо" - на 4.
"Колос" имеет 15 баллов и идет 5-м.
Чемпионат Украины
10-й тур
22 ноября
"Ворскла" - "Колос" 3:0
Голы: Скляр, 31 Щербак, 59, Яворский, 65
- Напомним, 21 ноября в 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило в гостях "Ингулец".
- Также в субботу "Шахтер" на своем поле не смог переиграть "Александрию".
- 22 ноября "Минай" обыграл на своем поле "Днипро-1".
- Кроме того, в воскресенье "Десна" на своем поле неожиданно уступила "Львову".
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