"Десна" неожиданно проиграла «Львову» в чемпионате Украины

22 ноября, 2020, 18:52

В 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" на своем поле уступила "Львову"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Львовский клуб на 22-й минуте вывел вперед Максим Грисьо. В итоге его гол оказался единственным в матче.

"Львов" неожиданно победил "Десну" 1:0, набрал 7 очков и занимает 13-е место. "Десна" с 16 пунктами - 4-я.

Чемпионат Украины

10-й тур

22 ноября

"Десна" - "Львов" 0:1

Гол: Грисьо, 22

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