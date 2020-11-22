"Десна" неожиданно проиграла «Львову» в чемпионате Украины
22 ноября, 2020, 18:52
В 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" на своем поле уступила "Львову"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Львовский клуб на 22-й минуте вывел вперед Максим Грисьо. В итоге его гол оказался единственным в матче.
"Львов" неожиданно победил "Десну" 1:0, набрал 7 очков и занимает 13-е место. "Десна" с 16 пунктами - 4-я.
Чемпионат Украины
10-й тур
22 ноября
"Десна" - "Львов" 0:1
Гол: Грисьо, 22
- Напомним, 21 ноября в 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило в гостях "Ингулец".
- Также в субботу "Шахтер" на своем поле не смог переиграть "Александрию".
- 22 ноября "Минай" обыграл на своем поле "Днипро-1".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-