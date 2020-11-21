"Динамо" победило "Ингулец" в чемпионате Украины

21 ноября, 2020, 15:55

В 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило в гостях "Ингулец"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Динамо" открыло счет на 15-й минуте усилиями Дениса Гармаша, который забил за киевлян впервые за полтора года.

В середине первого тайма "Ингулец" отыгрался благодаря голу Александра Козака, однако он был отменен после просмотра повтора VAR.

На 80-й минуте Николай Шапаренко забил за "Динамо" второй мяч и окончательно снял вопрос о победителе.

"Динамо" победило "Ингулец" 2:0, набрало 23 очка и занимает первое место. Киевляне опережают на 4 пункта "Шахтер". "Ингулец" с 7 баллами - 11-й.

Чемпионат Украины

10-й тур

21 ноября

"Ингулец" - "Динамо" 0:2

Голы: Гармаш, 15 Шапаренко, 80

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