"Динамо" победило "Ингулец" в чемпионате Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Динамо" открыло счет на 15-й минуте усилиями Дениса Гармаша, который забил за киевлян впервые за полтора года.
В середине первого тайма "Ингулец" отыгрался благодаря голу Александра Козака, однако он был отменен после просмотра повтора VAR.
На 80-й минуте Николай Шапаренко забил за "Динамо" второй мяч и окончательно снял вопрос о победителе.
"Динамо" победило "Ингулец" 2:0, набрало 23 очка и занимает первое место. Киевляне опережают на 4 пункта "Шахтер". "Ингулец" с 7 баллами - 11-й.
Чемпионат Украины
10-й тур
21 ноября
"Ингулец" - "Динамо" 0:2
Голы: Гармаш, 15 Шапаренко, 80
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