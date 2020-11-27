Будет ли работать транспорт в случае введения локдауна: Степанов рассказал подробности

27 ноября, 2020, 19:31

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае усиления карантина или введения жесткого локдауна работа общественного транспорта в Украине может не прекращаться

Об этом он заявил эфире телеканала Украина 24.

Степанов отметил, что общественный транспорт важен для людей, обеспечивающих функционирование объектов критической инфраструктуры.

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"Что касается конкретных ограничений и вопроса транспорта. Мы понимаем, что какой бы жесткий карантин ни был, однако остаются объекты критической инфраструктуры, где работают люди, которые должны добираться до работы. Это касается врачей, медицинских работников и других категорий граждан", - сказал он.

Министр также отметил необходимость четкого соблюдения и выполнения существующих карантинных ограничений.

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"Например, возьмем карантин выходного дня. Представим, что его все без исключения соблюдают, все полностью закрыто. Даже при работе общественного транспорта людям некуда ехать. Это только продуктовый магазин или аптека, которая очень часто находится возле дома. И просто в транспорте не будет даже теоретически какого скопления людей. если мы говорим, что люди перемещаются в транспорте в небольшом количестве, например в маршрутке, то риск инфицирования, если они придерживаются всех правил, находятся в маске, очень-очень низкий", - добавил Степанов.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин готовится к возможному усилению карантина на зимние праздники.

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