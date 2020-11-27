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Espreso.tvОбществоТрехнедельное введение локдауна в Украине может свести заболеваемость COVID-19 к нулю, - МЗ

Трехнедельное введение локдауна в Украине может свести заболеваемость COVID-19 к нулю, - МЗ

Введение локдауна в Украине может существенно уменьшить заболеваемость коронавирусом

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV.

"Введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю контакта между людьми, это лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, уменьшения заболеваемости COVID-19, ну практически его можно свести к нулю", - сказал Степанов.

Он добавил, что в таком случае также нужно учитывать экономическую ситуацию.

По словам Степанова, существуют предпосылки для введения жесткого карантина - это эпидситуация и нагрузки на медицинскую систему. Степанов отметил, в Минздраве вызывают опасения новогодние праздники из-за больших скоплений людей.

  • Напомним, глава МВД высказался за скорейшее внедрение трехнедельного локдауна в Украине.

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