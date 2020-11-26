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Espreso.tvСпортТренер "Шахтера" Каштру выделил главную проблему "горняков"

Тренер "Шахтера" Каштру выделил главную проблему "горняков"


фото: shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру считает, что "горняки" очень слабы во время стандартных положений

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

По словам Каштру, все тренировочное время команда посвящает стандартным положениям.

"Мы очень-очень много отрабатываем стандартные положения в атаке и обороне. Не удается решить проблему. Команда очень слаба в этом, и этот момент заставляет нас очень беспокоиться. Все тренировочное время мы стараемся уделять и этой проблеме. Не всегда получается - будем продолжать. Нет ничего такого, чего нельзя разрешить усердной работой. Мы постараемся в этом прибавить", - отметил Луиш Каштру.

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