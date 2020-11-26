Тренер "Шахтера" Каштру нашел причину провалов в Лиге чемпионов
Об этом португальский тренер заявил после второго подряд разгромного поражение от "Боруссии" 0: 4, сообщает официальный сайт "Шахтера" .
По словам Каштру, причиной неудач "Шахтера" является то, что не было межсезонье и команда перешла из сезона в сезон в течение трех дней.
"Не было почти ни одного дня отдыха. Перешли с очень усталыми футболистами. Проблемы накапливались, потом на нашу команду навалилась волна коронавируса - мы потеряли на несколько недель достаточно много игроков. Так что ребята уже в начале сезона чувствовали себя не слишком хорошо, а потом добавилось еще и все это, трудно. Мы стараемся восстановить команду, однако это дается очень сложно ", - сказал Каштру.
В то же время, португалец заявил, что берет ответственность за результаты на себя.
"Кто знаком со мной много лет, прекрасно знает, что я ответственен за все то, что происходит с результатами команды. Если результат не лучший, я ответственный. Тренер ответственен за эти плохие результаты", - отметил Каштру.
- Напомним, 25 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" крупно проиграл в Менхенгладбахе "Боруссии" .
- В другом матче 4-го тура Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил миланский "Интер" со счетом 0: 2 .
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