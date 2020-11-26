Тренер "Шахтера" Каштру нашел причину провалов в Лиге чемпионов

26 ноября, 2020, 08:33

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал причиной провальных матчей против менхенгладбахской "Боруссии" в Лиге чемпионов отсутствие у команды предсезонной подготовки

Об этом португальский тренер заявил после второго подряд разгромного поражение от "Боруссии" 0: 4, сообщает официальный сайт "Шахтера" .

По словам Каштру, причиной неудач "Шахтера" является то, что не было межсезонье и команда перешла из сезона в сезон в течение трех дней.

"Не было почти ни одного дня отдыха. Перешли с очень усталыми футболистами. Проблемы накапливались, потом на нашу команду навалилась волна коронавируса - мы потеряли на несколько недель достаточно много игроков. Так что ребята уже в начале сезона чувствовали себя не слишком хорошо, а потом добавилось еще и все это, трудно. Мы стараемся восстановить команду, однако это дается очень сложно ", - сказал Каштру.

В то же время, португалец заявил, что берет ответственность за результаты на себя.

"Кто знаком со мной много лет, прекрасно знает, что я ответственен за все то, что происходит с результатами команды. Если результат не лучший, я ответственный. Тренер ответственен за эти плохие результаты", - отметил Каштру.

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