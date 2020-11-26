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Espreso.tvОбщество"Свобода слова и свобода собраний имеет фундаментальное значение": в МИДе Украины "приняли к сведению" ноту от Беларуси

"Свобода слова и свобода собраний имеет фундаментальное значение": в МИДе Украины "приняли к сведению" ноту от Беларуси

В украинском МИДе отреагировали на ноту Беларуси и напомнили, что во время событий Революции Достоинства белорусская власть не препятствовала своим гражданам выражать протест против событий на Майдане перед посольством нашей страны

Об этом говорится в комментарии украинского Министерства иностранных дел для "Интерфакс-Украина".

"Хотим напомнить, что для Украины, как европейского демократического государства, свобода слова и свобода собраний имеет фундаментальное значение. Никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует", - ответили в МИДе на упреки белорусского ведомства.

В украинском МИДе подчеркнули, что правоохранители принимают надлежащие меры, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протестов, гарантировать безопасность и участников акций, и посольства Беларуси и его работников.

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В то же время в ведомстве заверили, что Украина четко придерживается положений Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года и гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий на своей территории.

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"Ожидаем, что белорусская сторона также с должной ответственностью будет относиться к своим международным обязательствам и не допустит нарушений дипломатического иммунитета, вроде безосновательных осмотров дипломатического автомобиля посла Украины в Беларуси во время пересечения белорусско-украинской границы", - добавили в ведомстве.

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Также в Министерстве напомнили, что во время Революции Достоинства в Украине белорусская сторона не реагировала на провокации граждан, которые у стен посольства Украины в Минске демонстрировали "свою крайне недружественную позицию в отношении Украины и избранного украинским народом европейского курса".

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