Беларусь подготовила список санкций против официальных лиц Украины

26 ноября, 2020, 14:53

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что страна подготовила список санкций в отношении ряда официальных лиц Украины

Об этом он сообщил журналистам 26 ноября, передает Интерфакс-Запад .

"Мы выработали уже и будем принимать соответствующие и адекватные меры. На начальном этапе мы также подготовили соответствующий список санкций в отношении официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события", - отметил Макей.

По его словам, "не оставлять без ответа ни одну из действий Украины, направленную против белорусского государства".

Он также сказал, что присоединение Украины к западным санкций в отношении Беларуси - это "очередное самостоятельное решение соседней страны, демонстрирует непоследовательность ее политики".

Напомним, МИД Беларуси вызвало украинского посла Игоря Кизима "на ковер" и вручило ноту протеста из-за "непрерывной серии антибелорусских акций относительно посольства Республики Беларусь в Украине".

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