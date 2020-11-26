Беларусь вручила ноту протеста украинскому послу: недовольные митингами под посольством в Киеве

26 ноября, 2020, 14:49

26 ноября МИД Беларуси вызвал украинского посла Игоря Кизима "на ковер" и вручил ноту протеста из-за "непрерывной серии антибелорусских акций относительно посольства Республики Беларусь в Украине"

Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

"Украинская дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрерывной серией Антибелорусских акций касающиеся посольства Республики Беларусь в Украине и потребовала обеспечить на должном уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года ", - заявили в ведомстве.

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Белорусская сторона обеспокоена "бездействием компетентных органов Украины о прекращении провокаций и отсутствием надлежащих мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны".

Также МИД страны выразил протест из-за акции перед белорусским консульством во Львове.

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