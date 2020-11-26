Беларусь вручила ноту протеста украинскому послу: недовольные митингами под посольством в Киеве
Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.
"Украинская дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрерывной серией Антибелорусских акций касающиеся посольства Республики Беларусь в Украине и потребовала обеспечить на должном уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года ", - заявили в ведомстве.
Читайте также: Посольство Украины направило ноту Беларуси из-за задержания журналиста
Белорусская сторона обеспокоена "бездействием компетентных органов Украины о прекращении провокаций и отсутствием надлежащих мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны".
Также МИД страны выразил протест из-за акции перед белорусским консульством во Львове.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-