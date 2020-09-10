Нарушили международное право: авто посла Украины обыскали белорусские пограничники

10 сентября, 2020, 21:35

Белорусские пограничники обыскали автомобиль посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, когда тот ехал в Минск

Об этом Кизим рассказал в интервью TUT.BY.

"Нужно сказать, что мой въезд в Беларусь был, мягко говоря, не очень дружественным и начался, как я это расцениваю, с провокации. Мой личный автомобиль, на котором я возвращался, подвергся осмотру белорусскими пограничниками в нарушение норм международного права о дипломатических сношениях и уж совсем не в духе наших дружественных двусторонних отношений ", - сказал Кизим.

При этом, по словам посла, во время инцидента, руководитель белорусского пограничного пункта не дал никаких объяснений.

В Венской конвенции о дипломатических сношениях говорится, что личный багаж дипломатического работника освобождается от осмотра, если нет серьезных оснований предполагать, что он содержит опасные предметы, или предметы, ввоз или вывоз которых запрещен законом государства пребывания.